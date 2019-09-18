Венгер в «Спартаке» – тяжелая стадия шизофазии. Федун просто устал от критики

Боссы «Спартака» уверяют, что Кононов не подавал в отставку, но уже понятно: Олег поплыл и хочет сбежать из Тарасовки как можно скорее. Месяц назад он грохнул ЦСКА и почти уничтожил все пиджачные аллегории, но потом отдал четыре матча из пяти и оперативно вернул тотальный хейт. Учитывая его ранимость и шаткую психику, самоустранение выглядит логично. Впрочем, Федуна, который не подписал заявление об увольнении, тоже можно понять – он хочет выглядеть последовательным и терпеливым, хотя все знают, что это не так.

Уже понятно: зимой «Спартак» поменяет коуча, потому что Кононов не справился. Он не поставил игру, его не приняли фанаты – это явно бесит не только Олега, но и работодателей, которых освистывают заодно с тренером. Визит Томаса Цорна в Лондон прошел даже без конспирации: главный переговорщик клуба сходил на ЛЧ и поболтал с Арсеном Венгером по поводу переезда в Москву.

Сам француз пока уверяет, что переговоров не было, но верить не стоит. Интерес к Венгеру настолько органично вписывается в политику сегодняшнего «Спартака», что пруфы просто не нужны. Легендарный трансфер Терри, чемпион мира Шюррле, сын легенды Ларссон – москвичей возбуждают имена и статус, а не скиллы.

Арсен Венгер (справа) и Тьерри Анри с трофеем чемпионов Англии (2004 год)Imago

Назначение Венгера решит ровно одну проблему «Спартака»: фанаты временно примут человека в пиджаке (или пуховике) и успокоятся. Арсена гарантированно будут уважать за верность красно-белому клубу, сезон Непобедимых, финал ЛЧ и другие трофеи – такого человека встречать свистом просто непорядочно. Но пройдет немного времени, и знаменитое Wenger Out растянут даже на секторах «Открытие Арены».

Wenger Out – болельщики «Арсенала» хотят, чтобы Арсена Венгер ушел из клубаGetty Images

Во-первых, Арсен давно разучился бороться за золото. После великого сезона-2003/04 он либо цеплялся за вторую строчку (без шансов на чемпионство), либо барахтался в районе четвертого места, а под конец вообще выпал из лигочемпионской зоны. Возможно, тайный замысел Федуна и Цорна в том, что Венгер неплох в Кубках (7 титулов с «Арсеналом»), но важно учитывать почти бесконечное количество попыток. В «Спартаке» столько шансов просто не будет – в конце концов, французу через месяц стукнет 70.

Во-вторых, Арсен критически несовременный коуч. У всех актуальных специалистов есть команда аналитиков, а Венгер трудится в одиночку, доверяя древним привычкам и суевериям. Например, все знают, почему у Чеха случилась чудовищная серия без отбитых пенальти – Петру банально не готовили расклады по чужим страйкерам, и кип работал на ощущениях. По уровню консервативности Венгера можно сравнить разве что с Мирчей Луческу, который до последнего хранил в кабинете грандиозные запасы пыльных видеокассет.

В-третьих, по риторике Венгер объективно мало чем отличается от Кононова. Он тоже интеллигентный, тоже общается на пресс-конференциях пустыми фразами, тоже обещает сражаться за все титулы, а потом разводит руками и оправдывается. Кстати, Андрей Аршавин рассказывал, что в раздевалке Арсен был стабильно сдержан и не влиял на игроков психологически – в «Спартаке» при этом добром дедушке воцарится анархия.

Очевидно, что Венгер искренне заинтересован в этой работе: в Москве ему хорошо заплатят, встретят как суперзвезду, он попадет в более-менее конкурентную лигу, снова почувствует драйв и азарт. Более того, друг Арсена агент Шандор Варга часто говорит, что француз очень уважает Россию – вероятно, это правда. Но назначение Венгера – гигантский шаг назад. В 2004-м Федун пришел в «Спартак» и почти сразу отправил отдыхать заслуженного коуча Невио Скалу. Будет странно, если спустя 15 лет владелец «Спартака» сам назначит главным элитного пенсионера.

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