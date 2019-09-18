Шотландский «Глазго Рейнджерс» сегодня, 17 сентября, сообщил о смерти бывшего полузащитника клуба и санкт-петербургского «Зенита» Фернандо Риксена.

«Рейнджерс» с глубокой скорбью сообщают, что бывший футболист Фернандо Риксен скончался сегодня утром от болезни двигательных нейронов.

В октябре 2013 года Риксен объявил, что страдает от бокового амиотрофического склероза, и с тех пор сражался с болезнью. Он собирал средства для Фонда Фернандо Риксена, целью которого было помогать другим людям, страдающим БАС.

В январе 2015-го на «Айброксе» прошел благотворительный матч, на которые пришли 41 тысяча человек. 320 тысяч фунтов выручки разделили между Фернандо, его дочерью, шотландским фондом по борьбе с БАС и благотворительной организацией «Рейнджерс».

Мысли каждого члена «Рейнджерс» сегодня с женой Фернандо Вероникой, его дочерью Изабеллой, его семьей и друзьями», – сказано в сообщении пресс-службы клуба из Глазго.

Фернандо Риксену было 43 года.

Он выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 годы, стал с питерцами обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы-2008.

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