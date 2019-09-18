Когда Риксену поставили смертельный диагноз?

О том, что он болен боковым амиотрофическим склерозом, Фернандо заявил в октябре 2013 года. С тех пор Риксен мужественно боролся с болезнью и опровергал все слухи о том, что подвергнет себя эвтаназии. «Эвтаназия? Понимаю людей, соглашающихся на это, но у меня таких мыслей нет. Я очень люблю жизнь и не готов уходить», – говорил Фернандо.

Как развивалась болезнь Риксена?

БАС – очень коварная болезнь, при которой происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов; это приводит к параличам и атрофии мышц. Фернандо оказался прикован к кровати и потерял способность говорить; в последнее время бывший игрок «Рейнджерс» и «Зенита» общался с близкими при помощи специального компьютера I-15+ – похожей модель пользовался великий ученый-физик Стивен Хокинг.

Книга Риксена

После объявления о болезни Фернандо выпустил нашумевшую автобиографию «Дух бойца». Книга моментально стала бестселлером – в Голландии за неделю было продано более 25 тысяч экземпляров. Все благодаря откровенности футболиста: Риксен без купюр рассказал о лечении от алкогольной зависимости, пристрастии к кокаину и проститутках, которых он видел в отеле сборной Голландии.

Особого внимания в России заслужил рассказ Риксена о его похождениях в Санкт-Петербурге: «Посреди ночи, вместо того, чтобы спать в номере отеля, я очутился где-то на дороге в компании двоих полицейских. Они только что нас остановили. Перед моей первой тренировкой в России! У меня сердце прихватило от ужаса. Ну зачем этот Аршавин так напился и сел за руль? Я был зол на самого себя: зачем полез в эту машину? Я же видел, в каком состоянии находились Аршавин, Анюков и Денисов. Но самое страшное было в другом – Аршавин спорил с полицейскими. Что, если завтра об этом в подробностях напишут газеты? Или кому-то из «Зенита» придется забирать нас из тюрьмы?

Фернандо Риксен («Зенит») против Вагнера Лав (ЦСКА)Getty Images

Дик Адвокат взбеленится, когда узнает! Никто не поверит, что лично я этой ночью ничего не пил. Андрей вел себя все более агрессивно. Денисов и Анюков вышли из машины и тоже стали орать на полицейских. Языка я не понимал, но было похоже, что они используют самые жесткие оскорбления. Я приготовился к худшему. Тогда, сидя в машине и трясясь от страха, я еще не знал, что в России другие законы. Особенно для тех, кто популярен или играет в футбол. В этом случае бояться особо нечего. Случилось то, во что бы я никогда до этого не поверил. Да и любой другой человек из Западной Европы тоже. Эти полицейские нас не задержали, не били дубинками, нет. Они уехали прочь на мятой машине. А перед этим даже помахали рукой и извинились».

Последний вечер в Глазго

В начале июня этого года Риксен объявил, что 28 числа проведет последнюю встречу с фанатами в гостинице GoGlasgow Urban Hotel – входные билеты на мероприятие стоили 70 фунтов, а гостями стали телеведущий Дэвид Тэннер, бывший игрок «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

Последнюю вечеринку Риксена посетили около 200 фанатов, в том числе болельщики из России, которые включили ролик, где имя Фернандо скандирует целый стадион «Петровский». «Он очень любит внимание, любит, когда вокруг него люди, движение, веселье, но ему чисто физически уже тяжело, поэтому он и решился на такую вот вечеринку.

Так получилось, что все условия для мужа мы нашли в Шотландии, в Испании их нет. Фернандо постоянно здесь, а мы с дочерью то тут, то там. Она вообще думает, что хоспис – это наш второй дом», – рассказывала русская жена Риксена Вероника в тот финальный вечер.

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18 сентября 2019 года стало известно о том, что Фернандо Риксен скончался. Голландец дважды выигрывал чемпионат Шотландии, побеждал в шотландском Кубке и Кубке шотландской Лиги, а также брал вместе с «Зенитом» чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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