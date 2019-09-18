Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, раскрыла подробности бракоразводного процесса с экс-футболистом.

«Прошлым летом Толик с сообщниками совершили рейдерский захват недвижимости в центре Киева, где я являюсь единственным собственником. И сейчас судья Батрин выносит решение о разделе, по которому все самые дорогие объекты отходят моему бывшему мужу, а самые дешевые – мне с детьми.

Меня лишают единственного источника дохода, хотя я, повторюсь, одна воспитываю двух малолетних детей, а Толик уклоняется от уплаты алиментов. Взамен на меня, к примеру, записывают квартиру, которую Толик давно продал другому человеку, а еще землю в Донецке, в которой у Толика неопределенная доля. Может, и 0,001 процента. Я не знаю. И по закону так делать нельзя. Но украинская судья, очевидно, руководствовалась отнюдь не законами.

Анатолий Тимощук с кубком Лиги чемпионовGetty Images

Толику кто-то внушил, что я ведьма. Он обвешался нитками-оберегами, даже детям какие-то нитки приволок. Полностью попал под влияние людей, которые хотели разрушить нашу семью до основания. Самое смешное, Толик, может, и не понимает, что творит. Он же и футбольные контракты свои не читал. Вот и сейчас может подписать любой документ. Но я ему оправданий не ищу. Человек согласился отдать судьбу своих детей в руки аферистов. Он же хотел наших дочек через суд определить в школу для умственно отсталых.

Я ничуть не преувеличиваю. Поскольку детки появились на свет недоношенными, то в дошкольном возрасте немного отставали в росте от сверстников. А по закону, в немецкие школы принимают с шести лет, за исключением особых случаев. И вот когда им было по 5,5, их признали, хотя и готовыми, но с эмоциональными сложностями. Они все время спрашивали про маму. Тогда я попросила директора школы учесть историю рождения и начать обучение с семи лет. Директор согласилась. Толик же подал иск о том, что я всех подкупила, и потребовал проведение экспертизы.

Для детей начался кошмар. Тесты в психиатрической клинике по 3,5 часа. Около часа заполняли анкеты, и никто дочкам не объяснял, что будет происходить. Скажем, показывают зебру и спрашивают: «Это кто?» А они так устали, что отвечают: «Мама, мы уже идем домой?» В итоге эксперты заключили, что у детей IQ в районе 60-70 баллов. И что они не говорят ни по-немецки, ни по-украински. Вроде как умственно отсталые.

Тогда мы прошли альтернативный тест на IQ в элитном мюнхенском университете Людвига и Максимилиана. Там мне не разрешили находиться рядом с детьми. Зато они набрали 118 баллов! Это было выше стандарта для их возраста», – рассказала Навроцкая в интервью «Советскому спорту».

В 2009-2013 гг. Тимощук выступал за мюнхенскую «Баварию» и выиграл два чемпионата Германии, два Кубка Германии, а также победил в Лиге чемпионов-2012/13.

До «Баварии» Тимощук играл за санкт-петербургский «Зенит», донецкий «Шахтер» и «Волынь».

Девочки-близняшки родились у Тимощука и Навроцкой в 2010 году. В 2014-м Надежда уличила игрока в измене и подала на развод.

На 44-м году жизни скончался Фернандо Риксен. Как он боролся с БАС

Качай приложение Eurosport для iOS или Android