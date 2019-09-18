Екатерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказала о ходе судебных разбирательств с супругом.

Новосельцев – худший футболист из всех, которые есть. Ни один из футболистов не отказывает в помощи своим детям. Все они хотят сделать лучше своим детям, несмотря на взаимоотношения с женами. Детей никогда никто не бросает. И здесь, придя в суд, я не чувствую, что есть какая-то защита и правосудие. Заседание перенесли, потому что не пришли выписки из банков. На мой взгляд, никто их и не отправил, просто затягивается процесс. Мне хочется, чтобы журналисты подошли к Ивану и задали ему вопросы. Новосельцев – вор, мошенник. Ему стыдно появляться на заседаниях, потому что все выйдет наружу. Готова поклясться, что все, что я говорю, – правда. Я ни разу не обманула, все мои слова – это так и есть.

Он ходит врет на каждом шагу, пытается опорочить мою честь, достоинство. Я буду идти до конца и любым путем докажу свою правоту, потому что я на 100% права. Когда мы женились, я бросила свой спорт, свой заработок, несмотря на то, что у меня было хорошее денежное предложение. Иван тогда зарабатывал копейки, у него не было ничего: ни недвижимости, ни автомобиля. Тогда я ему сказала: ты понимаешь, какая это ответственность – все бросить? Он сказал, что ты можешь довериться мне, семья – самое главное. Как после этих слов он живет теперь? На тот момент я была настолько выше спортсменкой, чем он. Сейчас почему-то я должна оказаться в такой ситуации. Он должен ответить за свои поступки. Надеюсь, суд вынесет верное решение, которое, я считаю, должно оказаться на моей стороне», – приводит слова Кейру «Чемпионат».

В апреле Екатерина обвинила Новосельцева в том, что футболист долго не выходил с ней на связь (Екатерина в этот момент была в положении) и параллельно переписал общую недвижимость на свою мать.

Новосельцев стал игроком «Сочи» летом нынешнего года. Предыдущим клубом, который владел правами на Ивана, был санкт-петербургский «Зенит».

Кейру в 2005-2015 гг. была профессиональной баскетболисткой, выступала за московское «Динамо», санкт-петербургский «Спартак» и сборную России.

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