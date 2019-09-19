Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу 17 сентября. И их первые сутки на воле прошли по-разному.

Первым делом после освобождения форвард «Зенита» с женой и друзьями – семьей клипмейкера Павла Худякова – отправился в стейк-ресторан «Шеф» на Кутузовском, утверждает телеграм-канал Mash.

Естественно, ребята сидели в отдельном VIP-зале.

Сумма чека – 73,5 тысячи рублей, но компании сделали скидку в 20% – получилось чуть меньше 59 тысяч.

Утром следующего дня Кокорин дал интервью «Зенит-ТВ», а после отправился на шоппинг в магазин Louis Vuitton. На входе к футболисту подошла девочка-попрошайка, но денег Кокорин не дал – не потому, что он жадный, просто наличных, скорее всего, не было.

А вот полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев первый день на свободе провел исключительно с семьей – у Павла как раз в день выхода на свободу был день рождения.

Кокорин в первый же день подписал контракт с «Зенитом», позиция «Краснодара» по Мамаеву пока не менялась. Официально с ним планируют расторгнуть соглашение.

8 октября 2018-го Кокорины и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Пресненский районный суд приговорил Александра к 1,5 годам колонии, Павла – к 1 году 5 месяцам. 6 сентября 2019-го их освободили по УДО.

Еще один задержанный по этому делу, футболист ЛФЛ Александр Протасовицкий остался в колонии. Ему нужно провести в заключении еще около 2,5 месяцев.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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