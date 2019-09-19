Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что Александр Кокорин может вернуться к играм за «Зенит» уже в первой части чемпионата России.

«19 сентября Кокорин пройдет медицинское обследование в Санкт-Петербурге, и сразу будет решено, надо ли ему отдохнуть. Скорее всего, нет, потому что я знаю от его окружения, что он уже готов к тренировочному процессу. Изучение его медицинских показателей даст возможность расписать программу восстановления, чем и как заниматься.

Если все в порядке, думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме. Не в самой лучшей, но в форме. «Зенит» вовремя подал заявку на Кокорина. Поэтому он сможет играть как только восстановится. Даже уже этой осенью», – сказал Орлов в эфире «ГСО Live».

Александр Кокорин вышел на свободу 17 сентября. Он провел за решеткой чуть больше 11 месяцев.

6 сентября 2019-го суд освободил Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Чек на 59 тысяч, шоппинг в Louis Vuitton. Как прошел первый день Кокорина и Мамаева на свободе

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