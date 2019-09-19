Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном назначении Арсена Венгера на пост главного тренера.

«Венгер? Вы напишите еще про Моуринью. Можете писать, что хотите. Это все ваши фантазии. Будем ли мы как-то бороться с вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите», – сказал Федун Sport24.

Последнее место работы Венгера – «Арсенал». Там он проработал 22 года – с 1996-го по 2018-й.

Под руководством француза «канониры» трижды становились чемпионами Англии. В сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом, не проиграв ни одного матча.

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