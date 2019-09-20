Журналист Василий Уткин заявил, что на заседании исполкома РФС владелец «Спартака» Леонид Федун предложил судьям чемпионата России пройти проверку на полиграфе.

«Судьям предложили пройти проверку на детекторе лжи. Насколько я понял, инициатива исходит от Евгения Гинера.

На месте судей я бы, конечно, отказался проходить проверку, да еще и по предложению – в риторическом отношении это звучит как требование – президента футбольного клуба; любого – и тем более Гинера, который работает в российском футболе дольше любого из действующих арбитров. Почему бы я отказался? Да потому, что это унизительно. Проверяйте новых. Я, судья (ставлю себя на место арбитра), работаю уже n лет. У всех на глазах. Есть что-то? Давайте конкретно.

Эта процедура вообще направлена на то, чтобы унизить. Простой вопрос: а президенты/владельцы клубов почему этого требуют – и не проходят сами? Ведь если кто-то платит, то... Кто?! Нет уж, давайте все вместе. И результаты открытые.

И давайте четко подразделять: проблема с качеством или с честностью? Если первое – детектор лжи поможет не в большей степени, чем анализ мочи. Если второе... Давайте вы первые. И давайте в рамках проверки Следственного Комитета, что ли. Потому что если есть разумные подозрения, то их надо обоснованно изложить.

Upd. Уточнение. Гинер ни при чем, инициатива Федуна», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Позднее информацию прокомментировал глава департамента судейства РФС Александр Егоров: «Как отреагировал на предложение пройти проверку на детекторе лжи? Президент скажет – пройду».

Егоров возглавляет департамент судейства с мая 2018 года.

В первой части чемпионата России-2019/20 произошло сразу несколько крупных судейских скандалов.

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