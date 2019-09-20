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«Президент скажет – пройду». Федун предложил проверить судей РПЛ на детекторе лжи
Какая радикальная мера.
Журналист Василий Уткин заявил, что на заседании исполкома РФС владелец «Спартака» Леонид Федун предложил судьям чемпионата России пройти проверку на полиграфе.
«Судьям предложили пройти проверку на детекторе лжи. Насколько я понял, инициатива исходит от Евгения Гинера.
На месте судей я бы, конечно, отказался проходить проверку, да еще и по предложению – в риторическом отношении это звучит как требование – президента футбольного клуба; любого – и тем более Гинера, который работает в российском футболе дольше любого из действующих арбитров. Почему бы я отказался? Да потому, что это унизительно. Проверяйте новых. Я, судья (ставлю себя на место арбитра), работаю уже n лет. У всех на глазах. Есть что-то? Давайте конкретно.
Эта процедура вообще направлена на то, чтобы унизить. Простой вопрос: а президенты/владельцы клубов почему этого требуют – и не проходят сами? Ведь если кто-то платит, то... Кто?! Нет уж, давайте все вместе. И результаты открытые.
И давайте четко подразделять: проблема с качеством или с честностью? Если первое – детектор лжи поможет не в большей степени, чем анализ мочи. Если второе... Давайте вы первые. И давайте в рамках проверки Следственного Комитета, что ли. Потому что если есть разумные подозрения, то их надо обоснованно изложить.
Upd. Уточнение. Гинер ни при чем, инициатива Федуна», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Позднее информацию прокомментировал глава департамента судейства РФС Александр Егоров: «Как отреагировал на предложение пройти проверку на детекторе лжи? Президент скажет – пройду».
- Егоров возглавляет департамент судейства с мая 2018 года.
- В первой части чемпионата России-2019/20 произошло сразу несколько крупных судейских скандалов.
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