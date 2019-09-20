«Ростов» пригласил финалиста US Open-2019 Даниила Медведева на свой стадион.

Ранее Медведев посетил стадион «Зенита» и сказал: «У меня папа болеет за «Ростов». Но я не так много смотрю наш футбол, так как в Европе его тяжело найти. В принципе, я поддерживал «Ростов», но вчера побывал на «Газпром Арене». Мне выдали майку «Зенита» с номером 33 на спине. Буду в любом случае следить за матчами петербуржцев. Я в какой-то мере переобулся. Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд».

«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится», – говорится в сообщении твиттер-аккаунта «Ростова».

«Зенит» и «Ростов» лидируют в чемпионате России-2019/20.

После девяти туров у команд по 20 очков.

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