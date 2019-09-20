Форвард «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинский осмотр в петербургском клубе.

«Вчера, 19 сентября, нападающий прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в международном медицинском центре «СОГАЗ». Игрок прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе», – говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Александр Кокорин вышел на свободу 17 сентября. Он провел за решеткой чуть больше 11 месяцев.

6 сентября 2019-го суд освободил Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android