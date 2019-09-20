Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил об отказе РФС в регистрации Алекандра Кокорина для участия в чемпионате России.

«Сложно сдержать эмоции. В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение отказать в регистрации Кокорину. Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания)...

Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола. Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола. На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавших это решение», – написал Семак в инстаграме.

Но вскоре Семак удалил пост и опубликовал новый: «Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки».

До весны в чемпионате России Кокорин не сыграет. «Зенит» сможет заявить его только на вторую часть РПЛ.

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года).

При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм», – говорится в заявлении в РФС.

«Зенит», Александр КокоринGetty Images

Ранее сообщалось, что Александр прошел медосмотр и в ближайшее время приступит к индивидуальным тренировкам.

Александр Кокорин вышел на свободу 17 сентября. Он провел за решеткой чуть больше 11 месяцев.

6 сентября 2019-го суд освободил Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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