«Спартак» потерпел очередное поражение. В этот раз обидчиком выступила «Уфа» – 1:0. Сами победители не нанесли ни одного удара в створ ворот. Мяч влетел в ворота «Спартака» от защитника красно-белых Николая Рассказова. До перерыва футболист мог оформить и дубль из автоголов, но ему повезло.

Сам «Спартак» 5 раз попал в створ ворот Александра Беленова, но так и не распечатал их.

Красно-белые проиграли четвертый матч подряд во всех турнире и третий – в Премьер-лиге. При этом три предыдущие игры команда Олега Кононова проиграла на своем поле: «Браге» (1:2), «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2).

Всего же неудача в Уфе стала для «Спартака» еще и пятой в последних шести матчах. Теперь у красно-белых 6 побед и 6 поражений в официальных матчах сезона-2019/20.

Вдобавок команда Олега Кононова неизменно пропускает в десятом официальном матче кряду. Последний сухой матч – дерби с «Динамо» (0:0) от 3 августа.

«Спартак» опустился на седьмое место в чемпионате России.

25 сентября красно-белых ждет гостевой матч в Кубке страны против КАМАЗа.

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