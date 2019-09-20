«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», – говорится на официальном сайте «быков».

Ранее Мамаев вместе с Александром Кокориным досрочно покинули исправительную колонию в Белгородской области, куда они были помещены из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

За «Краснодар» Мамаев выступал с 2013 года.

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