Getty Images
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Павел выступал за «быков» с 2013 года.
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», – говорится на официальном сайте «быков».
- Ранее Мамаев вместе с Александром Кокориным досрочно покинули исправительную колонию в Белгородской области, куда они были помещены из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.
- За «Краснодар» Мамаев выступал с 2013 года.
Mash: чек на 59 тысяч, шоппинг в Louis Vuitton. Как прошел первый день Кокорина и Мамаева на свободе
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте