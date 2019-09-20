Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Уфы» в рамках десятого тура чемпионата России (0:1).

– В Уфе всегда тяжело играть: искусственное поле, атмосфера на трибунах, команда хорошо играет против лидеров, настраивается вдвойне. Наша игра: мы доминировали в плане контроля мяча и передач, но нам не хватило обострения и игры на последней трети поля. Игра в обороне: при таком ходе мы не так много позволили сопернику. С моей стороны, это плюс, если брать командную игру.

В атаке нам нужно меньше терять мячей перед штрафной. Нам не хватает раскрепощенности. Самоотдача и настрой есть. Команда молодая. Мы только сейчас основательно работаем над командной игрой. Отсюда будут спады, но я верю, что будут победы. Такой период нам нужно перетерпеть всем вместе.

– Сколько вы даете себе на исправление ситуации?

– Если говорить о тренерах «Спартака» – не будет побед, значит, не будет меня. Я жду, когда мы будем побеждать.

– Вам не кажется, что было бы по-мужски подать в отставку?

– Я делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально. Я готов работать в «Спартаке» до побед. Это самое главное – на остальные темы не хочу говорить. Хочу напомнить, что ушло много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом.

Ждать сиюминутного результата мы не можем. Я настраиваю игроков всегда на победу независимо от их возраста. Я тренер, я должен мотивировать. С приходом новых игроков это не так просто. В какой-то степени было определенной неожиданностью для меня, что я не могу быстро дать результат. У нас в каждой игре есть моменты. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. У нас хорошие футболисты, и я уверен, что они будут прогрессировать, – цитирует Кононова Sport24.

Поражение от «Уфы» стало для «Спартака» четвертым подряд. Ранее красно-белые уступили «Браге» (1:2), «Зениту» (0:1) и «Уралу» (1:2).

В следующем матче «Спартак» встретится с «КамАЗом» в рамках 1/16 финала Кубка России. Игра пройдет 25 сентября в Набережных Челнах.

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