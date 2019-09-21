Олег Кононов – человек, которого больше всего сейчас ненавидят во всем русском спорте. «Спартак» при нем не выигрывал месяц и уступил в четвертом матче подряд. Такого с красно-белыми не случалось семь лет – с 2012 года, когда тренером был Унаи Эмери. «Спартак» уступил «Уфе», откатился на седьмое место и по итогам 10-го тура может упасть на девятое.

Когда уволят Кононова?

После поражения от башкирского клуба котировки на досрочную отставку тренера в «Спартаке» резко упали. Еще утром в день матча они составляли 2,30 до конца года и 1,55 до конца сезона. После автогола Рассказова на увольнение Кононова в течение пяти следующих дней давали 1,20.

Аналитики уже не сомневаются, что на сайте «Спартака» вылезет новость с благодарностью Олегу Георгиевичу до 25 сентября, то есть до матча с «КАМАЗом» на Кубок России.

Что говорит Кононов о возможном увольнении из «Спартака»?

Олег Кононов, «Спартак»From Official Website

«Я делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально. Я готов работать в «Спартаке» до побед. Это самое главное – на остальные темы не хочу говорить.

Хочу напомнить, что ушли много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом. Ждать сиюминутного результата мы не можем. Я настраиваю игроков всегда на победу независимо от их возраста. Я тренер, я должен мотивировать. С приходом новых игроков это не так просто.

В какой-то степени было определенной неожиданностью для меня, что я не могу быстро дать результат. У нас в каждой игре есть моменты. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. У нас хорошие футболисты, и я уверен, что они будут прогрессировать», – пресс-конференция после игры с «Уфой», 20 сентября.

Что говорит гендиректор «Спартака» Томас Цорн о возможном увольнении Кононова?

«СМИ часто обостряют ситуации. Олег Георгиевич не подавал в отставку. Мы выражаем доверие нашему тренеру. Новая команда должна стремиться к таким же результатам, как два года назад. Давайте дадим новой команде время себя найти, нынешнее положение дел никого не устраивает», – встреча с болельщиками «Спартака», 15 сентября.

Что говорит президент «Спартака» Леонид Федун о возможном увольнении Кононова?

«Новости, что Кононов подал в отставку, а я ее не принял, – чушь. Не было такого. Он будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре, будем смотреть», – , 16 сентября.

Что говорит статистика о возможном увольнении Кононова?

Телеграм-канал «ПроСпартак by maksspartak» посчитал, что Леонид Федун уволил уже 10 тренеров. Ниже остальных опустился Микаэль Лаудруп – при нем «Спартак» рухнул на 13-е место, хотя отставал от лидера всего на пять очков. Невио Скала уехал из Тарасовки, когда команда была в 14 баллах от первой строчки.

Дмитрий Аленичев не пробился с красно-белыми в Лигу Европы, Массимо Каррера – в Лигу чемпионов. Олег Кононов же в семи очках от лидера и не попал в еврокубки после поражения от «Браги».

Леонид Федун часто поддерживал тренеров через медиа, но быстро раздражался и увольнял провалившихся коучей. Станислава Черчесова в 2008-м он выгнал на мороз через месяц после слов «Было бы мазохизмом снимать очередного тренера», Унаи Эмери в 2012-м услышал от Федуна «У него контракт действует два года, и все два года он будет работать» и собрал вещички через пять дней. Так что для Олега Кононова похвала президента – скорее, черная метка, чем радостная весть.

Венгер в «Спартаке» – тяжелая стадия шизофазии. Федун просто устал от критики

Качай приложение Eurosport для iOS или Android