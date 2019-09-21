«Здесь Фернандо никогда не забудут». Трогательное прощание с Риксеном у стадиона «Рейнджерс»
Слезовыжимательная акция фанатов «Глазго».
Журналист и автор биографии Фернандо Риксена Винсент де Врейс опубликовал фотографию у стадиона «Глазго Рейнджерс» «Айброкс». Ворота арены завешаны клубными шарфами, небольшими футболками и другой атрибутикой шотландской команды.
«Фернандо был здесь. И тут его никогда не забудут», – написал Де Врейс в твиттере.
При ближайшем рассмотрении на стене перед стадионом можно найти добрые слова о скончавшемся футболисте и цветы.
«Рейнджерс» подтвердили, что похороны Риксена пройдут 25 сентября. Его близкий друг и тренер ветеранов клуба Стэн Гордон сообщил, что процессия проследует мимо «Айброкса», чтобы фанаты шотландского клуба также попрощались с Фернандо. Об этом сообщила газета The Scottish Sun.
- Фернандо Риксена не стало на 44-м году жизни. Последние шесть лет он боролся с боковым амиотрофическим склерозом.
- Риксен помимо «Рейнджерс» три сезона выступал за питерский «Зенит» и стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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