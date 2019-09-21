Журналист и автор биографии Фернандо Риксена Винсент де Врейс опубликовал фотографию у стадиона «Глазго Рейнджерс» «Айброкс». Ворота арены завешаны клубными шарфами, небольшими футболками и другой атрибутикой шотландской команды.

«Фернандо был здесь. И тут его никогда не забудут», – написал Де Врейс в твиттере.

При ближайшем рассмотрении на стене перед стадионом можно найти добрые слова о скончавшемся футболисте и цветы.

«Рейнджерс» подтвердили, что похороны Риксена пройдут 25 сентября. Его близкий друг и тренер ветеранов клуба Стэн Гордон сообщил, что процессия проследует мимо «Айброкса», чтобы фанаты шотландского клуба также попрощались с Фернандо. Об этом сообщила газета The Scottish Sun.

Фернандо Риксена не стало на 44-м году жизни. Последние шесть лет он боролся с боковым амиотрофическим склерозом.

Риксен помимо «Рейнджерс» три сезона выступал за питерский «Зенит» и стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

На 44-м году жизни скончался Фернандо Риксен. Как он боролся с БАС

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