После выхода из колонии у Павла могут возникнуть сложности с трудоустройством.

20 сентября «Краснодар» достиг с игроком договоренности по расторжению контракта, а на следующий день губернатор Самарской области исключил возможность появления Павла в местных «Крыльях Советов».

Генеральный директор клуба Виталий Шашков заявил о желании пригласить бывшего игрока «быков», но чиновник не очень рад такой перспективе: «Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи «Крыльев Советов». Да и для самого Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и разговаривали по-мужски с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», – приводит слова Азарова РИА «Новости».

Друг Мамаева Александр Кокорин уже подписал контракт с «Зенитом», однако не сможет сыграть в РПЛ до весеннего периода дозаявок.

Ранее появились слухи об интересу к Павлу от турецких клубов.

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