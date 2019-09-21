Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов совершил катастрофический промах в матче против «Тамбова».

На 36-й минуте Элдор Шомуродов с убойной позиции замкнул изумительный навес в штрафную, но Георгий Шелия совершил немыслимый сэйв ногой.

Но мяч отлетел к Ивелину Попову, который оказался перед абсолютно пустыми воротами.

Быть бы голу, но болгарин исхитрился пробить выше перекладины.

Этот промах стал переломным: «Ростов» вел 1:0 на момент промаха Ивелина, а спустя две минуты Георгий Мелкадзе положил начало камбэку – 1:2.

У «Ростова» отличился Шомуродов, в составе «Тамбова» дубль у Мелкадзе.

«Тамбов» выиграл второй матч в РПЛ и покинул последнее место.

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