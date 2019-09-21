Eurosport
Чудовищный и роковой промах Попова с трех метров по пустым воротам
Ошибка болгарина, которая в итоге стоила очков «Ростову».
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов совершил катастрофический промах в матче против «Тамбова».
На 36-й минуте Элдор Шомуродов с убойной позиции замкнул изумительный навес в штрафную, но Георгий Шелия совершил немыслимый сэйв ногой.
Но мяч отлетел к Ивелину Попову, который оказался перед абсолютно пустыми воротами.
Быть бы голу, но болгарин исхитрился пробить выше перекладины.
- Этот промах стал переломным: «Ростов» вел 1:0 на момент промаха Ивелина, а спустя две минуты Георгий Мелкадзе положил начало камбэку – 1:2.
- У «Ростова» отличился Шомуродов, в составе «Тамбова» дубль у Мелкадзе.
- «Тамбов» выиграл второй матч в РПЛ и покинул последнее место.
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