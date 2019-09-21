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Реакция Дзюбы на отмену гола, после которой арбитр Карасев лишится сна

Реакция Дзюбы на отмену гола, после которой арбитр Карасев лишится сна
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Артем ну о-о-очень хотел забить шестой.

В матче 10 тура Чемпионата России случился забавный эпизод: в добавленное время Дзюба забил шестой гол «Зенита» в ворота «Рубина», но бригада Сергея Карасева зафиксировала у форварда сборной офсайд.

Артем отреагировал настолько тоскливо, что безысходность сочится из монитора. Кто-нибудь, прифотошопьте его рядом с грустным Киану Ривзом!

В послематчевом интервью для клубного канала Дзюба объяснил свою реакцию: по его мнению, гол получился настолько красивым, что его просто нельзя было отменять. А еще призвал болельщиков создать петицию, чтобы мяч все же засчитали.

  • Дзюба забил пять мячей в РПЛ-2019/20.
  • «Зенит» идет на первой строчке.

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