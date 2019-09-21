В матче 10 тура Чемпионата России случился забавный эпизод: в добавленное время Дзюба забил шестой гол «Зенита» в ворота «Рубина», но бригада Сергея Карасева зафиксировала у форварда сборной офсайд.

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В послематчевом интервью для клубного канала Дзюба объяснил свою реакцию: по его мнению, гол получился настолько красивым, что его просто нельзя было отменять. А еще призвал болельщиков создать петицию, чтобы мяч все же засчитали.

Дзюба забил пять мячей в РПЛ-2019/20.

«Зенит» идет на первой строчке.

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