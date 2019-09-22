Жена экс-футболиста «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала о его последних днях жизни.

«Он настоял на том, чтобы я ушла. Это был его выбор. Это последнее, чего я хотела. Фернандо был любовью всей моей жизни, хотела быть с ним до конца. Я бы заботилась о нем, пока мы могли справляться с болезнью.

Буду до конца жизни корить себя за то, что согласилась не видеться с ним в последние дни. Уважаю его выбор, хотя было очень больно. Слишком хорошо его знала. Если он не хотел, чтобы его видели, значит, я должна уважать это решение.

Он понимал, насколько эмоционально будет для меня и [дочери] Изабеллы. Она слишком мала, чтобы видеть, как папа умирает. Спрашивала его каждую секунду: «Могу зайти к тебе?» Но он всегда отказывался.

Его сиделка стала настоящей опорой для нашей семьи. Она была с ним более-менее постоянно весь последний год. Написала ей перед тем, как отвести Изабеллу в школу, и она ответила, что все хорошо, что Фернандо спокоен и спит.

Я вернулась, чем-то занималась по дому, услышала звонок, и мне сказали, что мужа больше нет в живых. К этому все шло, но невозможно подготовиться к словам о смерти. Не могу вспомнить, что происходило дальше в тот день.

Реакция была очень эмоциональной, особенно от фанатов «Рейнджерс» и клуба. Фернандо бы очень гордился такой реакцией болельщиков. Мы познакомились, когда он играл за «Зенит», но «Рейнджерс» были особенным местом для него. Думаю, это неслучайно, что он умер неподалеку от их стадиона. Его всегда будут помнить как игрока «Глазго».

Не знаю, чем буду заниматься. Сложно сказать о планах после среды [25 сентября, день похорон Риксена]. Фернандо был моим мужем и строил совместные планы даже во время болезни. Не понимаю, что будет дальше», – сказала Вероника в интервью Daily Record.

Риксен скончался на 44-м году жизни от бокового амиотрофического склероза. Он страдал от этой болезни с 2013 года.

С 2006 по 2009 гг. голландец выступал за санкт-петербургский «Зенит». В составе питерцев он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

На 44-м году жизни скончался Фернандо Риксен. Как он боролся с БАС

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