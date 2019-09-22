Итальянец Массимо Каррера может совсем скоро вернуться в Москву и российский футбол.

«Динамо» уступило «Сочи» (2:3) в 10-м туре чемпионата России, и тренер москвичей Дмитрий Хохлов признал, что не справляется с поставленными задачами. «Подам ли в отставку? Скоро все узнаете, у меня действительно не получилось», – приводит слова Хохлова ТАСС.

После поражения от «Рубина» в начале сезона Хохлов пообещал, что добровольно покинет пост, если команда не улучшит ситуацию в ближайших турах. «Динамо» занимает 11-е место при 10 набранных баллах, так что, похоже, момент настал.

По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», руководство клуба видит идеальной заменой Массимо Карреру. «Динамо» вело с итальянцем переговоры еще в июле, а во время недавнего визита в Москву экс-коуч «Спартака» пообщался с боссами ВТБ.

В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом».

Каррера принес «Спартаку» первое чемпионство за многие годы, но в следующем сезоне был уволен.

Карреру можно вернуть в «Спартак» только с одной целью. Чтобы Массимо провалился

Качай приложение Eurosport для iOS и Android