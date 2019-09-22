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Хохлов намекнул на отставку из «Динамо». Главный претендент на замену – Каррера

Хохлов намекнул на отставку из «Динамо». Главный претендент на замену – Каррера
Eurosport

20 мин. назад

А тутти! Аванти!

Итальянец Массимо Каррера может совсем скоро вернуться в Москву и российский футбол.

    «Динамо» уступило «Сочи» (2:3) в 10-м туре чемпионата России, и тренер москвичей Дмитрий Хохлов признал, что не справляется с поставленными задачами. «Подам ли в отставку? Скоро все узнаете, у меня действительно не получилось», – приводит слова Хохлова ТАСС.

    После поражения от «Рубина» в начале сезона Хохлов пообещал, что добровольно покинет пост, если команда не улучшит ситуацию в ближайших турах. «Динамо» занимает 11-е место при 10 набранных баллах, так что, похоже, момент настал.

    По информации телеграм-канала «ЭкСпорт», руководство клуба видит идеальной заменой Массимо Карреру. «Динамо» вело с итальянцем переговоры еще в июле, а во время недавнего визита в Москву экс-коуч «Спартака» пообщался с боссами ВТБ.

    • В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом».
    • Каррера принес «Спартаку» первое чемпионство за многие годы, но в следующем сезоне был уволен.

    Карреру можно вернуть в «Спартак» только с одной целью. Чтобы Массимо провалился

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