Матч тура

«Краснодар» – ЦСКА – 3:2

Главные неудачники Лиги Европы зарубились друг с другом. После первого тайма казалось, что «быков» ждет еще одно унижение: красно-синие забили три за девять минут и мощно наваливались на ворота хозяев. Во втором «Краснодар» взбодрился и воскресил интригу так же стремительно, как армейцы ее похоронили. Усилиями неповоротливого Берга «быки» отыграли два мяча за три минуты и организовали жаркий финиш. Клубы, похоже, решили проводить только результативные матчи.

Все результаты тура

«Оренбург» – «Локомотив» – 2:3

«Локомотиву» было тяжеловато после выезда в Леверкузен рубиться утром на оренбургской синтетике, но паровозы справились. Баринов, Смолов и Эдер оставили хозяев тухнуть в зоне стыковых матчей, и даже гол Кулишева не помог «Оренбургу» отобрать у фаворита победу.

«Уфа» – «Спартак» – 1:0

«Спартак» осваивает все новые глубины. На этот раз москвичи проиграли, не допустив ни одного удара в створ своих ворот. Если хотите вложить деньги с гарантией прибыли – ставьте на увольнение Кононова, если хоть один букмекер еще принимает на это событие.

Олег Кононов, «Спартак»From Official Website

«Динамо» – «Сочи» – 2:3

Москвичи не сдержали Заболотного и поплатились за это. Очередное поражение означает, что в «Динамо», скорее всего, совсем скоро сменится тренер. Фаворит на должность уже есть.

«Зенит» – «Рубин» – 5:0

Единственное, о чем могут жалеть петербуржцы после визита «Рубина» – это незасчитанный гол Дзюбы. К убедительной ничьей с «Лионом» в Лиге чемпионов «Зенит» прибавил вынос казанцев и камбэк на первую строчку турнирной таблицы. Сутормин забил бывшей два и отпраздновал. А потом сказал, что это нормально.

«Тамбов» – «Ростов» – 2:1

Команда Валерия Карпина неожиданно влетела новичку дивизиона. Мелкадзе забил первые мячи во взрослой карьере и похоронил фаворита. Георгий – царь.

Момент тура

Новый тур – новый мем от Артема Дзюбы. «Зенит» забил «Рубину» пять, но Артем очень хотел отличиться. Страйкер забил в самом конце, но арбитр Сергей Карасев зафиксировал офсайд. Взгляд форварда настолько точно передает вселенскую скорбь, что за сон судьи, зафиксировавшего вне игры, становится неспокойно.

Цитата тура

Нападающий был настолько раздосадован, что на послематчевом интервью не мог говорить ни о чем, кроме этого инцидента: «Умолял Карасева засчитать гол, потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая комбинация. Потрясающая комбинация. Но все-таки не засчитали. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, ну как все было разыграно!

Я вообще расстроен. Считаю, нужно ввести этот гол в Клуб Федотова. Его нужно засчитать, это было бы справедливо. Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию, чтобы этот гол засчитали. Пожалуйста».

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. «Зенит» – 23

2. ЦСКА – 22

3. «Ростов» – 20

4. «Краснодар» – 20

5. «Локомотив» – 20

...

15. «Тамбов» – 8

16. «Крылья Советов» – 8

Бомбардиры РПЛ

1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 8 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 7 мячей

3. Артем Дзюба («Зенит») – 5 мячей

Команда 10-го тура РПЛ

Когда «Спартак» уволит Кононова? Кажется, в течение пяти дней

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