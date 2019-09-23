Спортивный журналист Василий Уткин подробно рассказал о своем отношении к главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

«Феномен Семина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нем модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нем человека, который, безусловно, точно отстает от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.

Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. «Локомотив» выбрал энергоемкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: «Да «Локомотив» сам имел массу моментов». Очень хорошо, но при счете 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности – Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.

Семин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом, и в определенных ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить, как. «Локомотив» сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдется свой герой почти в любой ситуации», – заявил Уткин в эфире собственного YouTube-канала.

Из четырех российских клубов только «Локомотив» выиграл в первом туре группового этапа еврокубков: москвичи в ЛЧ победили «Байер» (2:1).

В десятом туре РПЛ команда Семина переиграла «Оренбург» (3:2).

В турнирной таблице «Локо» делит третье место с «Ростовом» и «Краснодаром», команды набрали по 20 очков.

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