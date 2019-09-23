Как только Александр Головин начал стабильно зажигать за ЦСКА, его окружили агрессивные проповедники. Мораль у всех была одна: Саша, вали из зоны комфорта, дуй в Европу, реагируй на первое же предложение, хватит тухнуть в чемпионате России. Еще эти мудрые консультанты предупреждали: будет звать «Зенит» – соглашаться нельзя, туда идут только ради денег, а тебе нужно в топовую лигу, так что не соблазняйся.

Головин оказался восприимчивым парнем. После ЧМ-2018 он получил минимум два детальных оффера («Челси» и «Монако») и остановился на княжестве. Почему? Саша много раз признавался: он понимал, что монегаски гарантируют ему место в старте, а лондонцы – нет. Кроме того, Александр даже не скрывал: еще когда он был игроком ЦСКА, на агента выходил «Зенит», но полузащитник вообще не рассматривал такой вариант – хотел сразу в Европу.

Судя по инсайдам из медиа, Александр упорно бегает от питерцев на протяжении последних двух лет. Сначала это было резонно: у армейцев с Петербургом действует джентльменское соглашение, по которому нагло переманивать игроков запрещается. Саша посчитал, что переезжать на Крестовский из почти родного клуба некрасиво, и сфокусировался на зарубежных предложениях.

Александр Головин, «Монако»Getty Images

Но после первых четырех месяцев в «Монако» «Зенит» снова вышел на агента Головина Олега Артемова. Учитывая тяжелую адаптацию и бессилие во всех турнирах, Саша в теории мог сорваться в Питер, но проявил характер и не сдался. Все верно: смотрелось бы очень странно, если бы полузащитник настолько реактивно дернул обратно в Россию. Респект за упорство.

В апреле 2019-го Головин давал интервью Евгению Савину. Там «Зенит» упоминался в максимально категоричном ключе: «Не-не-не, ни в коем случае». Затем наступило лето, и Саша публично выделил себе еще год в «Монако» – сказал, что не уехал бы из княжества даже ради «Реала» и «Барсы». И уж тем более, ради «Зенита».

Что происходит с Головиным сейчас? Его клуб трепыхается в зоне вылета, тренер в агонии, игры нет и не предвидится. Вероятно, скоро Жардима уволят и назначат Пюэля: мужчина брал золото Лиги 1 почти 20 лет назад, а его последний хайлайт – стыдноватое изгнание из «Лестера». Возможно, Клод поднимет монегасков с предпоследнего места, но надежд на еврокубки ровно ноль: отрыв от лидеров уже солидный, да и «Монако» в полнейшем коматозе – реанимация займет несколько туров или даже месяцев.

Стас Черчесов говорит, что следит не за командой Головина, а лично за Александром – это важная поддержка, но ее мало. Для всех, кроме коуча сборной, Саша постепенно начинает ассоциироваться с лузерством и беспомощностью. А если «Монако» вылетит в Лигу 2, то репутация пострадает еще сильнее – Алекс будет с ностальгией и грустью вспоминать времена, когда за него бились «Юве» и «Челси».

Александр Головин, «Монако»Getty Images

Выход один – зимой пора бежать из Монте-Карло, чтобы не деградировать окончательно. Французский на бытовом уровне выучен, опыт заграничной жизни получен, теперь нужно побеждать и зарабатывать. «Зенит», который всегда готов подписать Сашу, – идеальный трамплин, чтобы подготовиться ко второй попытке в Европе. Медведев и Семак как раз ищут плеймейкера с роскошным пасом – 23-летний универсал с русским паспортом оптимален для этой роли.

В деньгах Саша только выиграет, в амбициях – тоже (у «Монако» их больше нет), а язык можно практиковать и в Петербурге. По общей атмосфере (команда, стадион, фанаты) «Зенит» тоже далеко впереди. Да и с Европой у русского клуба сейчас все гораздо перспективнее, чем у монегасков, которые не мечтают даже об ЛЕ.

Год назад Саша боялся конкуренции на «Стэмфорде», но в «Зените» у него есть шанс вырасти во второго Аршавина и в 27-28 лет с ноги открывать двери топ-клубов. Главное для Головина – никого не слушать и не считать Питер шагом назад.

Главное для нас – уважать самих себя и признать: сегодняшний «Зенит» гораздо солиднее, чем поплывший «Монако», от успехов которого остались только воспоминания. Поэтому презирать Александра за возможный камбэк в Россию просто глупо. Ведь откликнувшись на предложение из Питера, он поступит рационально, а не алчно.

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