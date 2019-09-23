Дмитрий Хохлов останется на посту главного тренера «Динамо», несмотря на поражение от «Сочи» (2:3) в десятом туре чемпионата России. После матча 43-летний коуч намекнул, что подает в отставку.

«В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов.

Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава.

Трансферное окно закрылось совсем недавно, некоторые новички находятся в «Динамо» меньше месяца. Их приобретали под видение действующего тренерского штаба. Нужны время, терпение и спокойствие, чтобы футболисты адаптировались друг к другу, тренерским требованиям, новым для себя условиям. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются.

Дмитрий ХохловGetty Images

После матча с ФК «Сочи» у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы еще раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство «Динамо». Это очевидно. Признаем, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам. В усилении нуждается и работа спортивного штаба.

Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке страны. Убеждены, что преданные болельщики «Динамо» в трудный для команды момент продолжат поддерживать ее, будут рядом. Ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба», – говорится в официальном заявлении бело-голубых.

После десяти туров «Динамо» занимает 11-е место чемпионата России, набрав 10 очков.

У динамовцев две победы, четыре ничьих и четыре поражения.

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