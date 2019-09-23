Фанатский паблик «Спартака» в инстаграме выложил старое видео с выступлением нынешнего главного тренера клуба Олега Кононова.

На одной из лекций он говорит собравшимся в зале: «Будьте вы смелыми – ну и что, и проиграли игру, и что? Вызовут вас на ковер руководители, предположим, ну и что? У тебя в голове дальше: да, я сегодня проиграл, завтра я выиграю, послезавтра выиграю. Но я играю, мои игроки радуются этому футболу.

И все равно жизнь покажет, что я прав и надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры, в первую очередь, были своей методикой привязаны все равно к атаке. Еще раз повторю – мы же приходим, и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие».

«Братья, если утро рабочего понедельника дается вам нелегко, держите мотивацию от Олега Георгиевича Кононова. Эту машину не остановить!» – сказано в посте фан-инстаграма красно-белых.

Пользователь Юрий Симаков оставил под роликом комментарий: «Кличко нервно курит в сторонке». Лайк этому высказыванию Симакова оставил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. Сейчас немец убрал отметку «Нравится» с коммента болельщика.

«Спартак» проиграл последние 4 матча и опустился на девятое место в чемпионате России после трети русского сезона.

Олег Кононов работает с красно-белыми с ноября 2018-го.

В среду, 25 сентября, московский клуб играет в Кубке страны с «КАМАЗом».

Когда «Спартак» уволит Кононова? Кажется, в течение пяти дней

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