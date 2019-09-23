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«Срочно сослать в бэк-офис». Глушаков посмеялся над лайком Цорна под видео с Кононовым
Экс-капитан «Спартака» не остался в стороне.
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с лайком гендиректора «Спартака» Томаса Цорна. Немец оставил «Нравится» насмешливому комментарию под видео с Олегом Кононовым.
«Срочно сослать в бэк-офис!» – прокомментировал Глушаков в сторис инстаграма.
- В сентябре 2018-го главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отстранил капитана команды Глушакова и Андрея Ещенко за лайки в инстаграме под постом актера Дмитрия Назарова с критикой коуча.
- Глушаков покинул красно-белых в июне 2019-го после расторжения контракта по обоюдному согласию. Он перешел в «Ахмат» на правах свободного агента.
«Кличко нервно курит в сторонке». Цорн лайкнул насмешливый комментарий под видео с Кононовым
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