Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, почему не видит Дмитрия Парфенова во главе «Спартака» после возможной отставки Олега Кононова.

«Назначение Дмитрия Парфенова главным тренером «Спартака» немыслимо, потому что он украинец. Такое назначение умножает автоматически примерно на 10 давление на команду в случае любой неудачи. И примерно на 25 повышает градус потенциальных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны болельщиков других команд.

Причем прорыв огромной запруды словесного поноса может в любую-любейшую секунду. Вспомните, как безо всякого повода живая смердящая помойка Владимир Соловьев просто так взял и оттоптался когда-то на тогдашнем тренере «Динамо» Калитвинцеве. Причем речь Вонючка вела о том, что Калитвинцев проводит тренировки на украинском, а Юрий родился в Волгограде и украинским громадянином стал в 27 лет.

Дмитрий Парфенов руководит командой в матче «Спартак» – «Урал»Getty Images

Ну и зачем такие риски? Назначение тренера с украинским паспортом сделает положение «Спартака» в публичном пространстве неуправляемо уязвимым. А потому принять такое решение может только недалекий человек в состоянии безнадежной растерянности.

Говоря это, я вполне отдаю себе отчет в том, что Дмитрий Парфенов хороший тренер, спортивные достижения которого позволяют его рассматривать как потенциального тренера более амбициозного российского клуба. Например, «Ростова» в случае ухода Карпина в «Спартак». Например, «Локомотива» лет через 20, то есть по окончании карьеры Юрия Семина. Например, «Краснодара» при случае. Но не в нынешней общественной ситуации – тренером «Спартака», – написал 47-летний Уткин в телеграм-канале.

Парфенов тренирует «Урал», который находится на шестом месте РПЛ-2019/20 после десяти туров.

«Спартак» Кононова идет на девятом месте, красно-белые проиграли четыре матча подряд.

Руководство московского клуба может назначить вместо Кононова Парфенова, если «Спартак» 25 сентября вылетит из Кубка России.

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