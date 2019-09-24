Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел на свободу, и теперь ему предстоит выплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщают «РЕН ТВ» и телеграм-канал Mash, во время пребывания Кокорина в местах лишения свободы его автомобилем пользовалась супруга Дарья Вилатова. В общей сложности она заработала 47 штрафов на сумму в 30 тысяч рублей. В число ее нарушений входят превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта, игнорирование правил дорожных знаков и разметки.

Большую часть штрафов жены Кокорин уже оплатил.

17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Александр не сыграет в Премьер-лиге до конца 2019 года.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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