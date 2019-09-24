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Пока Кокорин отбывал срок, его супруга получила 47 штрафов ГИБДД на 30 тысяч рублей

Пока Кокорин отбывал срок, его супруга получила 47 штрафов ГИБДД на 30 тысяч рублей
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 47 мин. назад

Автомобиль Александра хулиганил без хозяина.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел на свободу, и теперь ему предстоит выплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщают «РЕН ТВ» и телеграм-канал Mash, во время пребывания Кокорина в местах лишения свободы его автомобилем пользовалась супруга Дарья Вилатова. В общей сложности она заработала 47 штрафов на сумму в 30 тысяч рублей. В число ее нарушений входят превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта, игнорирование правил дорожных знаков и разметки.

Большую часть штрафов жены Кокорин уже оплатил.

  • 17 сентября Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
  • Александр не сыграет в Премьер-лиге до конца 2019 года.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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