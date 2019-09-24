Марина Сутормина, жена полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответила футбольным болельщикам, которые раскритиковали ее за внешний вид.

После дубля Сутормина в ворота «Рубина» многие спортивные сайты опубликовали подборки с фотографиями Марины, и большинство комментариев под постами оказались негативными. «Одна и та же физиономия: силикон, пластика а-ля барби, доска в теле. Короче, один курятник по разводу», – вот типичный отзыв под снимками Суторминой.

«Мне всегда было и будет интересно, где ВЕЛИКИЕ болельщики находят у меня силикон», – ответила Марина фанатам.

Сутормин стал игроком «Зенита» летом 2019 года. Футболист переехал в Санкт-Петербурга из «Оренбурга» транзитом через «Рубин».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место.

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