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Скончался адвокат, защищавший Кокорина в деле о драке в «Шоколаднице»

Скончался адвокат, защищавший Кокорина в деле о драке в «Шоколаднице»
Eurosport

7 мин. назад

Он представлял интересы Александра в суде по делу о драке в центре Москвы.

На своей подмосковной даче скончался Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина. О причинах смерти не сообщается.

Юрист защищал игрока во время судебных разбирательств по делу о драке в кафе «Шоколадница». Ромашков участвовал во многих других громких судебных разбирательствах.

  • После освобождения Кокорин подписал контракт с «Зенитом».
  • Александр не сможет выступать в РПЛ до следующего дозаявочного периода.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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