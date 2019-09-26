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Скончался адвокат, защищавший Кокорина в деле о драке в «Шоколаднице»
Он представлял интересы Александра в суде по делу о драке в центре Москвы.
На своей подмосковной даче скончался Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина. О причинах смерти не сообщается.
Юрист защищал игрока во время судебных разбирательств по делу о драке в кафе «Шоколадница». Ромашков участвовал во многих других громких судебных разбирательствах.
- После освобождения Кокорин подписал контракт с «Зенитом».
- Александр не сможет выступать в РПЛ до следующего дозаявочного периода.
Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?
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