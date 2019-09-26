На своей подмосковной даче скончался Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина. О причинах смерти не сообщается.

Юрист защищал игрока во время судебных разбирательств по делу о драке в кафе «Шоколадница». Ромашков участвовал во многих других громких судебных разбирательствах.

После освобождения Кокорин подписал контракт с «Зенитом».

Александр не сможет выступать в РПЛ до следующего дозаявочного периода.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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