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Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»
Зато честно.
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что скучает по российской Премьер-лиге. Даже рассказал, по чему конкретно.
«По чему или по кому скучаю больше всего из России? По зарплате», – отметил Тошич в интервью YouTube-блогу «КраСава».
- Зоран выступал за московский ЦСКА в 2010-2017 гг. и выиграл три чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка.
- Зарплата Тошича в ЦСКА составляла 1,6 млн евро за сезон.
- Сейчас Тошич выступает за «Партизан».
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