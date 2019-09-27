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Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»
Eurosport

26 мин. назад

Зато честно.

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что скучает по российской Премьер-лиге. Даже рассказал, по чему конкретно.

«По чему или по кому скучаю больше всего из России? По зарплате», – отметил Тошич в интервью YouTube-блогу «КраСава».

  • Зоран выступал за московский ЦСКА в 2010-2017 гг. и выиграл три чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка.
  • Зарплата Тошича в ЦСКА составляла 1,6 млн евро за сезон.
  • Сейчас Тошич выступает за «Партизан».

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