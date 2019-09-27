Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что скучает по российской Премьер-лиге. Даже рассказал, по чему конкретно.

«По чему или по кому скучаю больше всего из России? По зарплате», – отметил Тошич в интервью YouTube-блогу «КраСава».

Зоран выступал за московский ЦСКА в 2010-2017 гг. и выиграл три чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка.

Зарплата Тошича в ЦСКА составляла 1,6 млн евро за сезон.

Сейчас Тошич выступает за «Партизан».

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