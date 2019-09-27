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«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву, чтобы возглавить один из российских клубов

«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву, чтобы возглавить один из российских клубов
Eurosport

10 мин. назад

«Спартак»? «Динамо»?

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву.

По информации «Чемпионата», 41-летний итальянец хочет найти работу в одном из российских клубов. Рассматривает ли Гаттузо только варианты с московскими командами, не уточняется.

В РПЛ в тяжелом положении находятся «Спартак» и «Динамо». По информации журналиста «СЭ» Сергея Егорова, 26 сентября Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке бело-голубых

  • Гаттузо тренировал «Милан» с 2017-го до мая 2019-го. Команда заняла пятое место в Серии А.

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