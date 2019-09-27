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«СЭ»: Мамаев прибыл на переговоры с «Ростовом»

«СЭ»: Мамаев прибыл на переговоры с «Ростовом»
Eurosport

1 час назад

Скоро Павел найдет новый приют.

Российский футболист Павел Мамаев прибыл на переговоры с «Ростовом».

По информации «Спорт-Экспресса», 31-летний футболист прилетел в Ростов в четверг, 26 сентября. В тот же день он должен был пройти медосмотр в «Динамо», но все сорвалось – у бело-голубых назначено важное собрание, обстановка в клубе нестабильна.

  • Мамаев освободился из колонии по УДО и расторг контракт с «Краснодаром».
  • Товарищ Павла Александр Кокорин, который участвовал в тех же драках и тоже отбывал срок, остался в «Зените».

Пока Кокорин отбывал срок, его супруга получила 47 штрафов ГИБДД на 30 тысяч рублей

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