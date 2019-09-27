Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в большом интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как в клубе проходила селекция, а также оценил вероятность перехода братьев Миранчуков в «Зенит».

О матче 11-го тура «Локомотив» – «Зенит»

– Мне тяжело болеть за одну команду, всегда трудный выбор. За «Зенит» переживаю с детства, в «Локомотиве» работал и частично формировал команду. «Зенит» выглядит на сегодня помощнее, шансов чуть побольше. Сейчас идет достаточно продолжительный марафон из матчей, и «Локомотиву» с учетом того, что у команды нет возможности делать большую ротацию, придется потяжелее.

О селекции в «Локо»

– Она стала еще дальше от того идеала, который видит Юрий Павлович. Если раньше он настаивал на том, чтобы все трансферы инициировались главным тренером и трансферный процесс им и возглавлялся, то ничего подобного так и не произошло. Главный тренер не является, судя по всему, инициатором, как не является и главной движущей силой. Честно говоря, из тех трансферов, которые сделал клуб, ни один не был инициирован Юрием Павловичем.

О конфликте клуба с Дмитрием Тарасовым

– Если дошло до Палаты, наверное, ситуацию не могли разрешить путем переговоров. Если дошло до публичной перепалки, хорошего в этом ничего нет. Если Палата присудила компенсацию игроку, получается, что клуб был не прав.

– Видели снимок, где Тарасов целился костылем в господина Кикнадзе? Как надо было расстроить человека, чтобы тот публично демонстрировал такой свой дзен?

– Забавный снимок, да. Мне кажется, это случайно – он что-то костылем показывал Миранчуку, а восприняли так. Дмитрий иногда бывает резок – он и на поле был брутален.

Дмитрий ТарасовGetty Images

О несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Рубин»

– Дело давнее. Просто все в какой-то момент образумились и приняли взвешенное решение. Но ситуация была напряженная – Алексей написал заявление об уходе, но потом забрал его, не став доводить дело до Палаты. Общими усилиями ситуацию вернули назад. Все молодцы: и Юрий Павлович, и агенты, и я чуть поучаствовал.

– Верите в уход братьев в «Зенит»?

– Никогда не говори никогда. Все возможно.

– 45 миллионов евро.

– Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.

– Сколько «Зенит» может заплатить?

– Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся – а я знаю, что они ведутся – то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.

– Зимой увидим новый раунд?

– Уверен в этом.

«Локомотив» и «Зенит» сыграют в субботу, 28 сентября.

После ухода Геркуса генеральным директором «Локомотива» стал Василий Кикнадзе.

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