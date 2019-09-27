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Геркус: «Знаю, что переговоры с «Зенитом» по Миранчукам ведутся»
В зимний перерыв все станет ясно.
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в большом интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как в клубе проходила селекция, а также оценил вероятность перехода братьев Миранчуков в «Зенит».
О матче 11-го тура «Локомотив» – «Зенит»
– Мне тяжело болеть за одну команду, всегда трудный выбор. За «Зенит» переживаю с детства, в «Локомотиве» работал и частично формировал команду. «Зенит» выглядит на сегодня помощнее, шансов чуть побольше. Сейчас идет достаточно продолжительный марафон из матчей, и «Локомотиву» с учетом того, что у команды нет возможности делать большую ротацию, придется потяжелее.
О селекции в «Локо»
– Она стала еще дальше от того идеала, который видит Юрий Павлович. Если раньше он настаивал на том, чтобы все трансферы инициировались главным тренером и трансферный процесс им и возглавлялся, то ничего подобного так и не произошло. Главный тренер не является, судя по всему, инициатором, как не является и главной движущей силой. Честно говоря, из тех трансферов, которые сделал клуб, ни один не был инициирован Юрием Павловичем.
О конфликте клуба с Дмитрием Тарасовым
– Если дошло до Палаты, наверное, ситуацию не могли разрешить путем переговоров. Если дошло до публичной перепалки, хорошего в этом ничего нет. Если Палата присудила компенсацию игроку, получается, что клуб был не прав.
– Видели снимок, где Тарасов целился костылем в господина Кикнадзе? Как надо было расстроить человека, чтобы тот публично демонстрировал такой свой дзен?
– Забавный снимок, да. Мне кажется, это случайно – он что-то костылем показывал Миранчуку, а восприняли так. Дмитрий иногда бывает резок – он и на поле был брутален.
Дмитрий ТарасовGetty Images
О несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Рубин»
– Дело давнее. Просто все в какой-то момент образумились и приняли взвешенное решение. Но ситуация была напряженная – Алексей написал заявление об уходе, но потом забрал его, не став доводить дело до Палаты. Общими усилиями ситуацию вернули назад. Все молодцы: и Юрий Павлович, и агенты, и я чуть поучаствовал.
– Верите в уход братьев в «Зенит»?
– Никогда не говори никогда. Все возможно.
– 45 миллионов евро.
– Не думаю, что «Зенит» столько заплатит. Представляю логику клуба, думаю, цифра нереальна.
– Сколько «Зенит» может заплатить?
– Зачем я одной цифрой буду упрощать ход переговоров? Если переговоры ведутся – а я знаю, что они ведутся – то цена может постоянно меняться. Летом была одна цена, зимой будет фактор того, что контракт братьев с «Локомотивом» по времени станет короче еще на полгода.
– Зимой увидим новый раунд?
– Уверен в этом.
- «Локомотив» и «Зенит» сыграют в субботу, 28 сентября.
- После ухода Геркуса генеральным директором «Локомотива» стал Василий Кикнадзе.
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