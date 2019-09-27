Агент и близкий друг бывшего тренера «Арсенала» Арсена Венгера Шандор Варга высоко оценил вероятность работы француза в России.

«Прямых контактов со «Спартаком» пока не было. Но он очень тепло относится к России, провел здесь целый месяц на чемпионате мира. Когда возникал вопрос поехать в Россию, он всегда в одно касание говорил «да», был готов поехать с удовольствием.

Я очень надеюсь на его приезд в Россию, потому что это было бы хорошо не только для той команды, куда он придет, но и для всего российского футбола, можно сказать, для России. Будем ждать», – приводит слова агента телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Слухи связывали 69-летнего Венгера с работой в «Спартаке», откуда скоро могут уволить Олега Кононова.

Венгер ушел из «Арсенала» в 2018 году и с тех пор не получил тренерскую работу.

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