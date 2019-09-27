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Фанат ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за расистский твит про Луиса Адриано

Фанат ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за расистский твит про Луиса Адриано
Eurosport

50 мин. назад

Малосолов обжалует решение суда.

Перовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор журналисту и фанату ЦСКА Андрею Малосолову. Мужчину обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа за твит, в котором он назвал экс-страйкера «Спартака» обезьяной.

Инцидент произошел по ходу предсезонного матча московских клубов. У Адриано произошло несколько стычек с Набабкиным, в результате последней защитника армейцев удалили, а Луис продолжил матч. Малосолов выразил мнение, что бразильца тоже следовало изгнать с поля, и назвал его обезьяной. Мужчина удалил твит, но было уже поздно – гендир «Спартака» Томас Цорн подал на него в суд.

Как сообщает РИА «Новости», Андрей намерен обжаловать приговор. «Мы не удовлетворены. Дело не в деньгах. Мы не признаем вину. Мы будем обжаловать это постановление и дойдем до конечной точки. И за честное имя, и за право болельщиков иметь культуру отношений, и за то, чтобы футбольные клубы не сходили с ума, чтобы они не наказывали болельщика за любую эмоцию», – приводит слова Малосолова информагентство.

  • Бразилец в конце июля покинул «Спартак» и выступает на родине за «Палмейрас».
  • Красно-белые идут на девятой строчке, красно-синие – на второй.

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