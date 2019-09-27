Перовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор журналисту и фанату ЦСКА Андрею Малосолову. Мужчину обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа за твит, в котором он назвал экс-страйкера «Спартака» обезьяной.

Инцидент произошел по ходу предсезонного матча московских клубов. У Адриано произошло несколько стычек с Набабкиным, в результате последней защитника армейцев удалили, а Луис продолжил матч. Малосолов выразил мнение, что бразильца тоже следовало изгнать с поля, и назвал его обезьяной. Мужчина удалил твит, но было уже поздно – гендир «Спартака» Томас Цорн подал на него в суд.

Как сообщает РИА «Новости», Андрей намерен обжаловать приговор. «Мы не удовлетворены. Дело не в деньгах. Мы не признаем вину. Мы будем обжаловать это постановление и дойдем до конечной точки. И за честное имя, и за право болельщиков иметь культуру отношений, и за то, чтобы футбольные клубы не сходили с ума, чтобы они не наказывали болельщика за любую эмоцию», – приводит слова Малосолова информагентство.

Бразилец в конце июля покинул «Спартак» и выступает на родине за «Палмейрас».

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