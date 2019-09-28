Сенсационное поражение от команды ФНЛ «Луч-Энергия» в Кубке России не заставит руководство «Динамо» уволить Дмитрия Хохлова.

Как сообщает Sport24, 28 сентября состоялось собрание руководства клуба, на котором правление команды выразило коучу свое неудовлетворение результатами. Но увольнение Дмитрию пока не грозит: функционеры поддержали тренера, указав на необходимость исправления ситуации.

Ранее сообщалось, что Хохлов доработает как минимум до зимы.

«Динамо» идет на 11-м месте.

В активе москвичей лишь две победы в РПЛ.

В «Динамо» вновь появились деньги. Клуб слил 35 млн на ненужных игроков и катится в пропасть

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