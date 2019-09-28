Чешский новичок «Спартака» Алекс Крал дал большое интервью клубной пресс-службе. 21-летний полузащитник рассказал об адаптации, русском рэпе и сравнениях с Давидом Луисом.

О «Спартаке»

«Спартак» – исторически самый успешный клуб России, а наша задача – продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду – огромная честь. Во-первых, хочу сказать спасибо болельщикам за теплый прием. Однако чувствовал бы себя намного лучше, если бы побеждали. Мы играем немного в другом стиле по сравнению с тем, к которому я привык. Но важно учитывать и то, как действуют против нас.

О Москве

Москва впечатляет своими масштабами: большие здания, широченные дороги! Хотя свободного времени пока мало, и я нигде толком не был. Переезжал в квартиру из гостиницы, оформлял документы и так далее. Это не считая того, что каждый день я работаю на базе в Тарасовке с десяти утра и почти до вечера, потому что люблю заниматься дополнительно. Но обязательно попрошу ребят показать мне интересные места в центре города.

Об увлечениях

Мне нравится делать ролики о своих индивидуальных тренировках, нечто вроде фитнес-уроков. Еще сам монтирую нарезки с моментами матчей, в которых принимал участие. Я не блогер, конечно. Просто хочу, чтобы мои видео помогали молодым футболистам: рассказываю, какие есть упражнения, чтобы развиваться самостоятельно.

Очень люблю музыку. Так совпало, что уже два или три года слушаю русский рэп. Многих слов не понимаю, но мне нравится, как звучит русский язык. MiyaGi, StaFFорд63, Миша Koff, Нурминский. А еще ребята в команде советуют послушать L-One. Говорят, он в полном порядке.

Еще обожаю скорость. До того, как меня отдали в футбол, ходил на картинг и мечтал стать гонщиком «Формулы-1». В итоге перешел в футбол, но страсть к машинам осталась.

О сравнениях с Давидом Луисом

Мне нравится его стиль игры. Особенно его видение поля. Меня сравнивают с Луисом с 15 лет, но встретиться удалось только в этом году. Сначала я рассчитывал увидеть его в марте, когда меня впервые вызвали в сборную Чехии на товарищеский матч с Бразилией. Но тогда Давида в составе соперника не оказалось. А потом «Славия» пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, где пересеклась с «Челси». Мы сделали совместное фото в Праге, а затем и в раздевалке «Стэмфорд Бридж». Забавно получилось! Луис очень дружелюбный, общительный парень. Мы несколько раз обменивались сообщениями в инстаграме.

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