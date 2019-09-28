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«Ростов» объявил о переходе Мамаева на стадионе во время матча
Павел недолго оставался без работы.
Павел Мамаев стал футболистом «Ростова». Бывший футболист «Краснодара» будет выступать за команду Валерия Карпина под 10-м номером.
Павел вышел к полю во время матча РПЛ «Ростов» – «Динамо», и диктор по стадиону объявил, что Мамаев будет выступать за ростовчан.
Как сообщает официальный твиттер команды, контракт с футболистом подписан на два года с возможностью продления на еще один сезон.
- Игра завершилось победой хозяев со счетом 3:0.
- 31-летний Мамаев более года не имел игровой практики на серьезном уровне.
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