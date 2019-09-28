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«Ростов» объявил о переходе Мамаева на стадионе во время матча

«Ростов» объявил о переходе Мамаева на стадионе во время матча
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Павел недолго оставался без работы.

Павел Мамаев стал футболистом «Ростова». Бывший футболист «Краснодара» будет выступать за команду Валерия Карпина под 10-м номером.

Павел вышел к полю во время матча РПЛ «Ростов» – «Динамо», и диктор по стадиону объявил, что Мамаев будет выступать за ростовчан.

Как сообщает официальный твиттер команды, контракт с футболистом подписан на два года с возможностью продления на еще один сезон.

  • Игра завершилось победой хозяев со счетом 3:0.
  • 31-летний Мамаев более года не имел игровой практики на серьезном уровне.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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