Павел Мамаев стал футболистом «Ростова». Бывший футболист «Краснодара» будет выступать за команду Валерия Карпина под 10-м номером.

Павел вышел к полю во время матча РПЛ «Ростов» – «Динамо», и диктор по стадиону объявил, что Мамаев будет выступать за ростовчан.

Как сообщает официальный твиттер команды, контракт с футболистом подписан на два года с возможностью продления на еще один сезон.

Игра завершилось победой хозяев со счетом 3:0.

31-летний Мамаев более года не имел игровой практики на серьезном уровне.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Что теперь?

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