Федор Смолов не сдерживал эмоций в перерыве матча между «Локомотивом» и «Зенитом». По ходу первого тайма нападающий забил мяч, который был отменен после вмешательства VAR и решения судьи. Такое решение рефери разозлило, но не слишком удивило Смолова.

«Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, как только судья показал, что он пойдет смотреть повтор, сказал, что не засчитают гол. Это читалось, потому что еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, я думаю, им отдавать опять первое место и играть за второе.

Календарь под них, мы играем в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Игру они не переносят на один день. Не знаю, что я могу сказать, неприятно, когда не засчитывают гол твоей команды, а так – «Зенит» играет достойно, и, конечно, против них тяжело играть, потому что у них такой подбор исполнителей... Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер», – выдал Смолов во флеш-интервью.

В матче идет второй тайм, «Локомотив» ведет благодаря голу Крыховяка.

Если игра так и закончится, то железнодорожники сравняются с «Зенитом» по очкам.

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