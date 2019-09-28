Eurosport
Семин иронично предложил судье воспользоваться VAR после чистого гола Крыховяка
Юрий Павлович – суперзвезда.
В центральном матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Зенит» случился настоящий пожар. Хозяева не стали грустить после отмененного гола Смолова и во втором тайме открыли счет по правилам усилиями Крыховяка. Семин шикарно отреагировал на взятие ворот: зашагал в сторону резервного судьи, предлагая тому проверить правомерность взятия ворот с помощью VAR.
Юрий Павлович дважды нарисовал в воздухе заветный прямоугольник, прежде чем кто-то со скамейки железнодорожников решился угомонить тренера.
- Гол поляка остался единственным – 1:0.
- Железнодорожники сравнялись с «Зенитом» и «Ростовом» по очкам. Во главе таблицы теперь три команды.
- У ЦСКА лишь на балл меньше, чем у троицы, при матче в запасе.
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