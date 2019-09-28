В центральном матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Зенит» случился настоящий пожар. Хозяева не стали грустить после отмененного гола Смолова и во втором тайме открыли счет по правилам усилиями Крыховяка. Семин шикарно отреагировал на взятие ворот: зашагал в сторону резервного судьи, предлагая тому проверить правомерность взятия ворот с помощью VAR.

Юрий Павлович дважды нарисовал в воздухе заветный прямоугольник, прежде чем кто-то со скамейки железнодорожников решился угомонить тренера.

Гол поляка остался единственным – 1:0.

Железнодорожники сравнялись с «Зенитом» и «Ростовом» по очкам. Во главе таблицы теперь три команды.

У ЦСКА лишь на балл меньше, чем у троицы, при матче в запасе.

Зимой Головин должен перейти в «Зенит». В этом нет ничего стыдного

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