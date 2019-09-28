Ходить на русский футбол теперь можно хотя бы из-за VAR. Система делает скучные игры особенными

Промозглой осенью выбираться из дома, если это не жизненно необходимо, не тянет. Учебу, работу или бар/ресторан/библиотеку (выберите или добавьте что-то исходя из интересов) обосновать и понять можно, а вот вылазки на русские стадионы с сентября по декабрь расценивать как повод выйти из тепла сложно. Праведная битва двух столиц (все же играют чемпион и вице-чемпион) на категорию must watch безусловно тянет, но без VAR она была бы очередной и серой.

«Локо» и «Зенит» на «РЖД Арене» подали, как культурное дерби. Постановки разыгрывали на территории стадиона перед матчем и с выходом команд на поле. Состав «Локомотива», например, в стихах объявил актер Виктор Баринов – вышло креативно и красиво. Но главными действующими лицами футбольной пьесы стали не разговаривающие персонажи (о них чуть позже) и работники стадиона в костюмах XIX века, а безмолвный и суровый VAR.

Система видеопомощи арбитрам играла в постановке «Зенита» и «Локомотива» своего рода роль авторского текста, который привносит ясность и подсвечивает героев так, как было задумано сценарием. VAR не мешают ни болельщики, ни 8 градусов тепла, ни вообще ничего. VAR – негласный герой, закадровый голос и хайлайтер.

Первым попавшим под влияние видеоассистентов стал Федор Смолов. Яркий персонаж с мощным бэкграундом из правильных цитат в интервью и непоказной начитанностью. В перерыве матча между «Зенитом» и «Локо» Федор был совсем другим. Спич форварда за мгновение породил тысячи комментариев, потому что в культурном дерби не совсем культурно высказались о «Зените»: «Я Рифату Жемалетдинову сказал, как только судья показал, что он пойдет смотреть повтор, сказал, что не засчитают гол. Это читалось, потому что еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, я думаю, им отдавать опять первое место и играть за второе».

VAR раскрыл Смолова со стороны антигероя (для санкт-петербуржских болельщиков) и возвеличил его посыл для фанатов клубов не из культурной столицы. Почему-то кажется, что, когда Федор банально обвинял «Зенит» в тесном общении с судьями и говорил о не самой честной борьбе в РПЛ («календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11»), к нему прислушались и поддержали не только фанаты «Локомотива». Так что VAR, или Смолов, если угодно, выполнили важную коммуникативную функцию – сыграли на нелюбви к «Зениту». Только вот дело в том, что гол Федора был отменен по правилам.

Система видеопомощи арбитру появлением в эпизоде с отмененным голом Смолова вытащила и главный жест матча – прямоугольники Семина. Юрий Палыч после пушки Крыховяка с ухмылкой нарисовал в воздухе три понятных предложения арбитрам. Он буквально настаивал на проверке чистейшего гола и воплощался в героя толпы, плавно лавирующего на грани карточки и всеобщей любви на трибунах. Вилков, VAR, который никак не мог отменить гол Крыховяка, и стадион отправили Семина по второму варианту – любовному.

Юрия Палыча боготворили на фанатке «Локомотива» и до игры, и во время, и, конечно, после. Их преданность и вера, быть может, не всегда передавались словесно, но буквально висели в воздухе. На «РЖД Арене» любят Семина, он любит «РЖД Арену», у них взаимные чувства и матч Лиги чемпионов на неделе. Это довольно странное решение, когда в Москве есть свободные и доступные «Лужники», а в соперниках – «Атлетико» и «Ювентус», но стадион «Локо» – это Мекка Семина и родные красно-зеленые кресла, а они нужны против мировых грандов гораздо больше, чем возможный заработок.

«Локомотив» – «Зенит»Getty Images

Но все же VAR. Он не сыграл решающей роли до второй компенсированной минуты. Ни жесты Семина, ни буйство Смолова в межтаймовом интервью не были его главной партией. На «РЖД Арене» системе видеопомощи было суждено стать роком для гостей и изысканной классикой драмы для хозяев.

На 93-й минуте Андрей Лунев подает в штрафную из зоны правого форварда, Роберт Мак заколачивает голешник в ворота, за которыми сидят фанаты «Зенита», Семин снова рисует пальцами прямоугольники 1:1, занавес.

Пьеса «Зенита» и «Локомотива» могла закончиться чуть ли не героическим перформансом Лунева, породить тонну мемов о лучшем креативщике «Зенита», но сценарий подразумевал эпилог. Вилков, просмотр, пауза. Болельщики «Локомотива» молчат, фанаты «Зенита» безмолвствуют. Люди вокруг стадиона, ушедшие пораньше, замирают и залипают у экранов смартфонов и телевизоров в ближайших барах.

Немая сцена в несколько минут закончилась. Гола нет. Наступила сцена безумного ликования, но только для тех, кто пришел на стадион болеть за красно-зеленых.

Сутормин действительно подыграл себе рукой, а VAR безжалостно растоптал хэппи-энд для болельщиков «Зенита», которые последние 20 минут матча провели без футболок. И именно безжалостностью VAR и прекрасен. С этим согласен даже Сергей Семак: «К VAR всегда нужно относиться положительно. Что касается отмененных мячей, то оба были отменены по делу».

Согласие и принятие тренера «Зенита» – еще одно подтверждение силы видеопомощника, а значит силы правды. Без VAR не было бы ни эпичной по эмоциям битвы, ни ядовитого Смолова, ни плотного разогрева перед матчами ЛЧ, не было бы буквально ничего. А с VAR все это есть.

«Локомотив» – «Зенит» – 1:0

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