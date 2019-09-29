В матче «Локомотив» – «Зенит» судья несколько раз обращался к помощи VAR, но ошибочно не воспользовался повторами в дебюте встречи, считает Сергей Семак.

В конце первого тайма центрального матча тура бригада арбитров отменила гол Смолова, а в конце встречи обломала экстаз фанатов «Зенита» и не засчитала мяч Мака. На результат серьезно повлиял VAR, но матч мог закончиться иначе: коуч петербуржцев считает, что судьи проглядели пенальти в начале встречи. «Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве в начале игры?» – цитирует тренера «Чемпионат».

«Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе», – согласился с коучем Оздоев.

Матч закончился победой «Локомотива» – 1:0.

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