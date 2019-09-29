Дженнаро Гаттузо посетил матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит». Итальянец находится без работы после ухода из «Милана», поэтому его приезд в Россию вызвал волну слухов о возможном назначении коуча в один из российских клубов. На самом деле, мужчина приехал просто посмотреть футбол.

«Я читал разговоры о том, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак»… Это все неправда. Я приехал посмотреть футбол. Футбол есть не только в Италии, но и в других странах. Могу ли возглавить российскую команду в будущем? Было бы некорректно по отношению к действующим тренерам команд говорить так. Но никогда не говори никогда», – цитирует коуча Sport24.

Дженнаро – победитель чемпионата мира-2006.

41-летний тренер покинул «Милан» в конце прошлого сезона, отказавшись от компенсации.

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