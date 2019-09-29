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«Год ели доширак и печеньки, а за ними очередь». Аршавин порадовался за Кокорина и Мамаева
Андрей считает, что этот кейс демонстрирует общий уровень российского футбола.
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал быстрое трудоустройство Кокорина и Мамаева после выхода из тюрьмы. Экс-игрок «Арсенала» рад за парней, но считает, что если за ними выстраивается очередь после года без игровой практики и нормальных тренировок – значит, с общем уровнем футбола в России что-то не так.
«Рад и за Сашу, что он нашел работу, и за Пашу, думаю, он поможет «Ростову». Интересное наблюдение: обычно из тюрьмы выходят люди и не могут работу найти. А здесь за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Это говорит об уровне других российских футболистов. Представляете, они целый год ели доширак, печеньки, гуляли всего час в день, и за ними реально очередь – борются за людей, которые вышли из тюрьмы. А другие тренировались целый год», – приводит слова Андрея РИА «Новости».
- 38-летний Аршавин завершил карьеру и работает на ТВ.
- Кокорин и Мамаев не сыграют в РПЛ до следующего дозаявочного периода.
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