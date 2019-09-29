Агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Федора Чалова в английский «Кристал Пэлас».

«Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Федор действительно ему нравится.

Я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение», – заявил Варга в программе Нобеля Арустамяна на одном из русских федеральных спортивных телеканалов.

В летнее трансферное окно-2019 «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА за Федора Чалова 25,8 миллиона евро. Армейский клуб отказался от сделки, поскольку не нашел бы нападающему молодежной сборной России качественную замену в последние дни периода дозаявок.

В 10 матчах чемпионата Чалов забил за ЦСКА 4 мяча и отдал две результативные передачи.

«Кристал Пэлас» в семи турах английской Премьер-лиги набрал 11 очков и идет на девятом месте.

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

Качай приложение Eurosport для iOS или Android