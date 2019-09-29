Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова форварда «Локомотива» Федора Смолова в перерыве матча с «Зенитом».

«Смолов заговорил. Хвала [«спасибо» по-хорватски], Хорватия. GQ «Спортсмена столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», – написал Траньков в твиттере.

Фигурист удалил запись, но затем пояснил это действие. «Короче. Удалить хотел комментарий, написанный одной особи, но так как больше читаю, чем пишу, удалилась ветка. Все, что написал, – моя живая реакция. Не отказываюсь. Но всем, пишущим мне гадости, прошу хоть в Wiki зайти, а то пишете ***** [фигню], даже смешно», – добавил Максим.

Максим Траньков живет в Санкт-Петербурге и болеет за «Зенит».

В перерыве матча чемпионата России «Локомотив» – «Зенит» Федор Смолов эмоционально отшлепал питерский клуб после отмененного собственного гола.

В четвертьфинале ЧМ-2018 Смолов не забил сборной Хорватии послематчевый пенальти ударом паненкой.

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