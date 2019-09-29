Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал слова в перерыве матча чемпионата против санкт-петербургского «Зенита».

– В перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?

– Повторил бы, конечно. Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было.

После этих слов Смолов встретил в подтрибунном помещении главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Сергей Богданович, здрасьте.

– Некрасиво сказал в перерыве, – ответил Семак Смолову.

– Ну, да, извините.

Процесс встречи футболиста «Локо» и коуча питерцев заснял репортер одного из федеральных спортивных телеканалов.

Во флэш-интервью после первого тайма матча с «Зенитом» Федор Смолов намекнул, что питерский клуб получает привилегии в Премьер-лиге.

«Локомотив» победил «Зенит» – 1:0, единственный мяч на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.

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