Семак пристыдил Смолова за слова о «Зените», Федор извинился
Неудобненько.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал слова в перерыве матча чемпионата против санкт-петербургского «Зенита».
– В перерыве вспылил или сейчас тоже бы это повторил?
– Повторил бы, конечно. Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было.
После этих слов Смолов встретил в подтрибунном помещении главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– Сергей Богданович, здрасьте.
– Некрасиво сказал в перерыве, – ответил Семак Смолову.
– Ну, да, извините.
Процесс встречи футболиста «Локо» и коуча питерцев заснял репортер одного из федеральных спортивных телеканалов.
- Во флэш-интервью после первого тайма матча с «Зенитом» Федор Смолов намекнул, что питерский клуб получает привилегии в Премьер-лиге.
- «Локомотив» победил «Зенит» – 1:0, единственный мяч на 48-й минуте забил Гжегож Крыховяк.
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